«Краснодар» выжил в перестрелке

Последним участником второго этапа полуфинальной стадии «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России стал «Краснодар». Он обыграл «Ростов» в серии пенальти после ничьей в основное время со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Футболисты «Краснодара» (на фото — Эдуард Сперцян) в основное время воспользовались ошибкой ростовского вратаря, а в серии пенальти — промахом соперников с одиннадцатиметровой отметки Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Матч розыгрыша Кубка России между командами «Краснодар» и «Ростов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Матч розыгрыша Кубка России между командами «Краснодар» и «Ростов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Матч розыгрыша Кубка России между командами «Краснодар» и «Ростов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Футболисты «Краснодара» (на фото — Эдуард Сперцян) в основное время воспользовались ошибкой ростовского вратаря, а в серии пенальти — промахом соперников с одиннадцатиметровой отметки Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Матч розыгрыша Кубка России между командами «Краснодар» и «Ростов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Матч розыгрыша Кубка России между командами «Краснодар» и «Ростов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Матч розыгрыша Кубка России между командами «Краснодар» и «Ростов» Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото

Краснодарский матч наверняка заставил тех, кто его видел, вспомнить о другой встрече — мартовской в Санкт-Петербурге, в которой сборная России встречалась с иракской. Одной из его «фишек» было стремление игравшего в воротах хозяев Сергея Песьякова начать атаку не выносом, а аккуратным пасом в ноги партнеру. То есть ничего плохого в нем, конечно, нет, но получался прием у Песьякова так плохо, что мяч прикатывался не в свои, а в чужие ноги. Российскую сборную тогда уберегли от беды защитники, приходившие незадачливому в роли распасовщика вратарю на подстраховку.

Если кто-то думал, будто Песьяков после петербургского аттракциона выбросил трендовую, но опасную привычку на помойку, то, как выяснилось, он сильно ошибался. В середине первого тайма игры с «Краснодаром» он внешне спокойно, не обращая внимания на обозначавшего прессинг оппонента, вышел с мячом к границе штрафной и аккуратно отправил его вперед. А там, впереди, был, конечно, не кто-то из ростовчан, а Эдуард Сперцян, который, наверное, и не подозревал, что счет удастся открыть настолько легко: просто нужно не промахнуться по пустым воротам.

И это был жутко обидный для «Ростова» ляп, так как играл он в принципе недурно.

Впрочем, после перерыва ростовчане быстро все исправили. И их гол стал следствием уже не чужой ошибки, а собственной искусности. Комбинация была хороша, как и завершивший ее удар в угол Романа Тугарева.

Потом матч через череду упущенных шансов вырулил к серии пенальти. А в ней все решил промах молодого ростовчанина Данилы Прохина, запустившего мяч над перекладиной и выбросившего свою команду из Кубка.

«Краснодар» стал последним, четвертым участником второго этапа полуфинальной стадии «Пути регионов». Вместе с ним в ней сыграют «Спартак», «Крылья Советов» и представляющий второй по рангу российский футбольный дивизион «Акрон». Жеребьевка пар состоится в пятницу.

Алексей Доспехов