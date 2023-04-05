Ах, Самара, автогол

В финале play-off «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России с «Уралом» встретится ЦСКА. Армейцы пробились в эту стадию, одолев в ответном матче на своем поле после ничьей в первом со счетом 2:2 «Крылья Советов» — 1:0. В этой игре все решил несчастный случай с самарцем Гленном Бейлом, который в компенсированное время срезал мяч в собственные ворота.

Переформатированный Кубок России полон парадоксов, одним из которых, безусловно, являются «Крылья Советов». И глядя на их игру в ответном матче с ЦСКА, трудно было поверить, что речь идет о той же самой команде, что в весенней части чемпионата страны только что набрала свое первое очко, сыграв вничью с «Оренбургом», а до этого после рестарта сезона потерпела три поражения подряд, в том числе поражение со счетом 0:4 от тех же армейцев. Но сейчас-то против соперника на ходу она играет вполне нормально. Этот самарский футбол даже не назовешь аутсайдерским: гости не отказываются пободаться за контроль мяча, включая контроль в тех зонах, что находятся поблизости от армейских ворот. Даже создают иногда что-то довольно острое, хотя, кажется, у Гленна Бейла неприятный удар получился скорее случайно — из-за срезки при исполнении передачи.

И факт, что по моментам после первого тайма фактически равенство. У фаворита верный — тоже один-единственный, после подачи углового, которую чуть было не превратил в гол распластавшийся на газоне, чтобы дотянуться до мяча ногой, Федор Чалов. Мяч он достал, но тот после его сложнейшего по технике удара воткнулся в перекладину.

В общем, привычная уже для нынешнего Кубка России история. Встречаются два клуба из вроде бы совершенно разных ниш. Но во что это столкновение выльется, совершенно непонятно.

А после перерыва «Крылья» и вовсе примерили на себя ту одежку, в которой, по идее, в этом матче должны были щеголять хозяева. У самарцев завелся Владимир Писарский, и армейцы абсолютно не понимали, как погасить рожденный им смерч. Писарский совершал рейд за рейдом на половине ЦСКА, обводил, отдавал, пытался бить. И ввод в бой тяжелой артиллерии, которая до поры до времени отдыхала на скамейке — Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля,— тренеру московского клуба Владимиру Федотову никак не помог: «Крылья» по-прежнему были куда интереснее.

Дело в итоге и у них дошло до вернейшего шанса, похожего на тот, что упустил Чалов. Роман Евгеньев, правда, в отличие от армейского форварда, ударил, приняв фланговую передачу, головой, но примерно с тем же результатом — угодил в стойку.

Этот матч прямым курсом двигался к серии пенальти. Уже шло компенсированное время. Уже разминался на бровке запасной голкипер «Крыльев» Евгений Фролов, выходом которого на решающую перестрелку вместо Ивана Ломаева хотел удивить армейцев наставник самарцев Игорь Осинькин.

И тут ЦСКА, весь второй тайм отсиживавшийся в тылу, пошел вперед, а Гленн Бейл срезал нехитрый с виду прострел в собственные ворота.

Это ЧП вывело ЦСКА в финал «Пути РПЛ», в котором он встретится с обыгравшим накануне «Спартак» «Уралом», а «Крылья Советов» — во второй этап полуфинальной стадии «Пути регионов».

Алексей Доспехов