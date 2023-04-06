Роснедра получили заявление Alltech об отказе от Призаливного участка

Заявление ООО «Пасифик ойл ресорсез» (структура Alltech) о досрочном прекращении лицензии на Призаливный участок поступило в Роснедра 23 марта, в настоящее время идет подготовка к изучению материалов для рассмотрения на комиссии данной заявки, сообщили «Ъ» в агентстве.

«В случае перехода данного участка в нераспределенный фонд недр при наличии заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности может быть начата работа по подготовке к проведению аукциона»,— добавили в Роснедрах.

О том, что группа отказалась от Призаливного участка, «Ъ» сообщал 6 апреля. В Alltech поясняли «Ъ», что отказ от него связан «экономической нецелесообразностью» освоения.

Призаливный участок — последний нефтегазовый актив группы Alltech, он находится в стадии разведки. Участок располагается на территории Ногликского района Сахалинской области. Участок — в стадии геологоразведки, ресурсы нефти и газа по категории D0 оценивались примерно в 9 млн тонн и 1 млрд кубометров соответственно.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Alltech ушла с Сахалина».