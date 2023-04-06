Бывший посол Украины в Германии Мельник обвинил Берлин в провале Минских соглашений

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что одной из главных причин провала Минских соглашений стала позиция Германии. По словам дипломата, ФРГ выступала в ходе переговорного процесса в качестве посредника, но руководствовалась исключительно собственными «эгоистическими интересами».

«Почему провалился "Минск"? Почему потерпел крушение "нормандский формат"? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, "честным маклером"»,— сообщил господин Мельник в интервью «РБК-Украина».

По мнению господина Мельника, Берлин «слишком дорожил» отношениями с Россией, поэтому выйти на какие-либо фундаментальные и серьезные договоренности изначально было невозможно. Замглавы украинского МИДа утверждает, что немецкие политики в ходе переговорного процесса старались сделать все, чтобы «не раздражать россиян». Господин Мельник не уточнил, чье именно поведение на переговорах по Минским соглашениям он критикует, но намекнул, что речь идет о «высокопоставленных членах» команды бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ранее Андрей Мельник уже неоднократно критиковал многих немецких политиков, в том числе и нынешнего немецкого канцлера Олафа Шольца (его он называл «обиженной ливерной колбасой»). После подобных высказываний он покинул должность посла Украины в Германии и стал заместителем министра иностранных дел страны.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы «стать сильнее». Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин утверждал, что госпожа Меркель убедила российского президента Владимира подписать Минские соглашения. Сам господин Путин счел ее слова признанием обмана со стороны Запада.

Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ). Вторые Минские соглашения подписали в 2015 году, в них также участвовали представители Германии и Франции.

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