Кулеба: Украина опасается, что Запад может навязать ей «Минск-3»

В правительствах всех стран, поддерживающих Украину, есть «меньшинство» тех, кто настаивает на замедлении помощи ей и прекращении огня, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он считает, что Киеву могут навязать очередную версию Минских соглашений.

В интервью Financial Times министр сказал, что если наступление Украины будут рассматривать как переломный момент, но оно не приведет к «100-процентному освобождению территории», то «некоторые люди могут сказать, что это было последнее решающее сражение, и теперь мы должны думать об альтернативном сценарии». По его словам, для Киева «нет альтернативы полному восстановлению территориальной целостности».

«Они повсюду (сторонники урегулирования конфликта Украины и России.— "Ъ"): в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе "Минска-3"»,— уверен господин Кулеба. На вопрос о том, останавливают ли западные правительства от оказания большей военной поддержки Украине опасения эскалации со стороны России, министр ответил: «Аргумент об эскалации — это оправдание, а не аргумент».

Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ). Вторые Минские соглашения подписали в 2015 году, в них также участвовали представители Германии и Франции.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд говорил, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы «стать сильнее». Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин утверждал, что госпожа Меркель убедила российского президента подписать Минские соглашения. Владимир Путин счел ее слова признанием обмана со стороны Запада. Экс-помощник президента Владислав Сурков утверждал, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение.

О российской военной операции на Украине и ее последствиях — в материале «Ъ».

Лаура Кеффер