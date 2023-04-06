США впервые ввели санкции против Грузии

Четырем влиятельным грузинским судьям запрещен въезд в США «за участие в существенной коррупции» в виде принятия политизированных решений в пользу власти. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В частности, как подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство, Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе «подвергнуты визовым санкциям в соответствии с актом 7031(с) финансирования текущего фискального года», который касается «внешнеполитических операций и связанных с ними программ» Государственного департамента.

Перечисленные судьи, а также члены их семей (супруги и дети) не смогут получить американские визы. Причем решение носит бессрочный характер.

Господа Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как «главари судейского клана», действующего в угоду правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ). Госдепартамент, согласно заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и «разной информацией из открытых источников».

Санкции США вызвали в Грузии громкий скандал. Это первый случай за всю историю американо-грузинских отношений, когда Вашингтон вводит против Тбилиси санкции.

Председатель ГМ Ираклий Кобахидзе обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в коррупции. «Ему подсунули для подписания эту бумажку и втянули тем самым в грязную коррупционную схему»,— заявил господин Кобахидзе в ночь на четверг, выступая в эфире проправительственного телеканала «Имеди».

На специальном брифинге вечером в среду глава партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили призвал противников власти собраться на общенациональный митинг 9 апреля. Он намекнул, что после введения американских санкций страна должна готовиться к мирной революции и смене власти. По мнению господина Хабеишвили, главной причиной санкций стало тюремное заключение экс-президента Михаила Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамии, которых оппозиция и НКО считают политзаключенными.

Один из судей, Леван Мурусидзе, считающийся «лидером судейского клана», отверг все обвинения в коррупции и сказал, что его дед ни в какую Америку никогда не ездил, «тем не менее жил по-мужски».

Георгий Двали, Тбилиси