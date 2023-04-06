Альфа-банк отчитался об убытках впервые за 14 лет

Альфа-банк по итогам 2022 года получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд руб. против 136,6 млрд руб. прибыли годом ранее. В последний раз финорганизация сообщала об убытках по итогам года 14 лет назад.

«В первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ»,— сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что за январь и февраль 2023-го банк уже заработал 26,1 млрд руб. по стандартам МСФО.

Как отмечает РБК, в прошлый раз банк показывал отрицательный финансовый результат по итогам 2009 года (3,35 млрд руб.). И до того, и после он оставался прибыльным. По итогам 2021 года финорганизация занимала 26-ю строчку в составленном Forbes рейтинге российских компаний с самой большой чистой прибылью.

Банк находится под санкциями Евросоюза с 25 февраля 2023 года. В марте стало известно, что миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен рассматривают возможность продажи своих долей в Альфа-банке, приобрести их может деловой партнер бизнесменов Андрей Косогов.

Александр Кислов