Высшая квалификационная коллегия судей РФ проверит главу кассационного суда на коррупцию

Создана комиссия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Она проверит информацию в отношении председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Основанием для этого решения стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Об этом сообщается на сайте ВККС России.

Как сообщил в своем Telegram-канале Александр Хинштейн, проверка в числе прочего будет касаться выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный в Самаре у ООО «Эра», которое ранее решением кассационного суда получило соответствующий участок. Кроме того, контрольный орган проверит информацию об аффилированности ООО «Эра» Александру Ефанову. Также предметом разбирательства станет факт аренды председателем Шестого кассационного суда автомобиля представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб. и покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 6kas.sudrf.ru Фото: 6kas.sudrf.ru

Ранее Федеральная общественная организация «Национальный антикоррупционный комитет» (НАК) заинтересовалась фактом аренды Александром Ефановым автомобиля представительского класса Toyota Sequoia. Александр Хинштейн утверждает, что стоимость аренды транспорта гораздо ниже рыночной цены за такую услугу, а представленные платежные документы вызывают сомнения в подлинности.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Александр Ефанов не у руля».

Георгий Портнов