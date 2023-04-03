Александр Ефанов не у руля

Федеральная общественная организация «Национальный антикоррупционный комитет» (НАК) заинтересовалась фактом аренды председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым автомобиля представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб. По мнению председателя организации Кирилла Кабанова, Александр Ефанов должен быть отстранен от должности председателя суда на время проверки, которую ведет Генпрокуратура РФ по инициативе депутата Александра Хинштейна. По данным парламентария, стоимость аренды транспорта гораздо ниже рыночной цены за такую услугу, а представленные платежные документы вызывают сомнения в подлинности. Глава компании-арендодателя Александр Курылин предложил дождаться результатов проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Александра Хинштейна, детали договора аренды премиального автомобиля содержат признаки возможного нарушения Александром Ефановым Кодекса судейской этики

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ По данным Александра Хинштейна, детали договора аренды премиального автомобиля содержат признаки возможного нарушения Александром Ефановым Кодекса судейской этики

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале обратился к председателю Верховного суда РФ (Вячеславу Лебедеву) с вопросом, почему глава Шестого кассационного суда Александр Ефанов не отстранен от должности хотя бы на время проведения проверок Генеральной прокуратурой РФ, инициированных депутатом Александром Хинштейном.

Генпрокуратура проверяет факт владения Александром Ефановым автомобилем представительского класса Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб. Транспорт председатель арендовал как частное лицо у структуры ГК «Тон-Авто» Александра Курылина, бывшего главы Жигулевска. Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы автомобиль Toyota Sequoia не значится. Из объектов недвижимости, находящихся в пользовании, указаны только «летний дом» площадью 78 кв. м и кладовая площадью 1,7 кв.м. Факт укрытия председателем Шестого кассационного суда имущества от декларирования сейчас проверяет Управление президента Российской Федерации по противодействию коррупции.

• За время проверок председателя суда Александра Ефанова не только не отстранили от должности, но еще и наградили. В январе 2023 года Дмитрий Азаров присвоил Александру Ефанову звание почетного гражданина Самарской области. Как уточнили в правительстве региона, Александру Ефанову награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан».

По данным Александра Хинштейна, детали договора аренды премиального автомобиля содержат признаки возможного нарушения Александром Ефановым Кодекса судейской этики. Так, по информации парламентария, стоимость аренды Toyota Sequoia составляет 30 тыс. в месяц, что ниже рыночной цены за такую услугу в 5–10 раз. Кроме того, по данным депутата, транспортный налог 115,8 тыс. руб., что составляет треть цены годовой аренды, оплачивает ООО «УК „Сервис Тон-Авто“». Представленные Александром Ефановым и Александром Курылиным платежные документы вызывают сомнения, считает депутат. В приходных ордерах, например, отсутствуют печати, подписи, у «Сервис Тон-Авто» в уставе нет такого вида деятельности, как лизинг и сдача в аренду транспорта (ОКВЭД 77), перечисляет возможные нарушения Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Судя по информации на сайте компании Dacartur, предоставляющей автомобили в аренду в Самаре, стоимость аренды автомобиля Toyota премиум-класса в сутки составляет 18 тыс. руб. Корреспонденту «Ъ» в организации ответили, что при аренде на год цена составит 10 тыс. в сутки (3,6 млн руб. в год). Транспортный налог оплачивает компания, ответили по телефону в Dacartur.

«Кроме того, вопреки заверениям Ефанова, что внедорожник он взял в аренду как частное лицо, управляет ей почему-то сотрудник 6й кассации Михаил Беспалов. Лично у меня нет сомнений, что машину Ефанов получил от Курылина в виде некоего „братского подгона“. Их связывают настолько близкие отношения, что Курылину даже было позволено купить у семейной ефановской фирмы „Эра“ участок в 0,5 га на легендарном самарском острове Поджабный, непосредственно граничащий с имением самого судьи»,— считает Александр Хинштейн.

Факт покупки земли у ООО «Эра» также проверяется Генпрокуратурой. Сделка была совершена летом этого года. Председатель суда приобрел земельный участок площадью 0,5 га на острове Поджабный за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка), хотя рыночная стоимость такого имущества может доходить до 75 млн руб. Более того, совладельцем «Эры» в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской ­области.

В Шестом кассационном суде претензии к Александру Ефанову не комментируют. Генеральный директор «Тон-Авто» Александр Курылин отказался от подробных комментариев, предложив дождаться результатов проверок.

Сабрина Самедова