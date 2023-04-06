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В Ярославле скорректировали работу новых автобусов по просьбам пассажиров

В Ярославле изменены параметры работы автобусов по двум маршрутам общественного транспорта, сообщает правительство области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что жители жаловались на новое расписание и класс автобусов. Они изменились в ходе модернизации, которая проходит в апреле-мае.

Автобус в Ярославле

Автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

В ответ в областном правительстве провели обследование пассажиропотока по спорным маршрутам. По итогам работу перевозчиков скорректировали.

«В частности, для комфорта пассажиров по маршруту №41а изменено расписание движения в часы пик и добавлены дополнительные автобусы большого класса. По маршруту №4 также добавлен подвижной состав – теперь на направлении работают 14 машин среднего класса»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

Антон Голицын

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