Subaru Crosstrek получил «внедорожную» версию Wilderness

Компания Subaru представила новую версию кроссовера Crosstrek последнего поколения — «внедорожное» исполнение Wilderness.

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Автомобиль получил новый обвес, состоящий из бамперов и накладок на крылья из неокрашенного пластика, черные 17-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar, а также акценты медного цвета. Версия Wilderness отличается новой решеткой радиатора и светодиодными противотуманными фарами, а также усиленными багажными рейлингами на крыше.

В салоне помимо элементов медного цвета и логотипов Wilderness появилась обивка сидений водоотталкивающей тканью Subaru StarTex, а оснащение модели подразумевает максимальный набор опций, доступных для актуального поколения Subaru Crosstrek.

Технически Crosstrek Wilderness отличается от базового кроссовера доработанной подвеской. С помощью новых пружин и амортизаторов был увеличен на 16 мм дорожный просвет, а днище получило усиленную стальную защиту. Новая версия доступна только со 185-сильным 2,5-литровым оппозитным двигателем и вариатором, получившим новые настройки. Также новинка имеет усиленный задний дифференциал и перенастроенные режимы системы X-Mode для движения по бездорожью.

Выпуск нового Subaru Crosstrek Wilderness наладят в США, а продажи модели начнутся осенью 2023 года.

Максим Вершинин

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