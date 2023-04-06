Армянский инвестфонд купил московский ТЦ «Метрополис» у американцев

Новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве, стал армянский инвестфонд Balchug Capital, следует из пресс-релиза фонда. ТЦ с 2013 года владел фонд под управлением американской компании Morgan Stanley, позднее половину выкупил фонд американского девелопера Hines. Сумму сделки пресс-служба Balchug Capital не называет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Сделка получила одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, говорится в пресс-релизе. Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate.

Balchug Capital (ранее — Copperstone Capital) в 2010 году основал Давид Амарян, работавший до этого в «Тройке диалог» Рубена Варданяна. В начале марта фонд купил у финских EKE Finance Oy и Vicus Oy БЦ «Пулково Скай» в Санкт-Петербурге.

ТЦ «Метрополис» открыли в 2009 году, площадь здания — 130 000 кв. м. В декабре 2022 года ФАС удовлетворила ходатайство компании из Казахстана «М Холдинг» о приобретении торгового центра.