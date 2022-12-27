Казахстанская компания «М Холдинг» купит ТЦ «Метрополис» в Москве у американского фонда Morgan Stanley

ФАС удовлетворила ходатайство компании из Казахстана «М Холдинг» о приобретении торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве у американского фонда Morgan Stanley. Об этом сообщается в Telegram ведомства.

В сообщении пресс-службы ФАС сказано, что, по мнению ведомства, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды коммерческой недвижимости.

Morgan Stanley сообщил о приобретении «Метрополиса» в 2013 году, назвав сделку «крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости». Объект был продан за $1,2 млрд.

ТЦ «Метрополис» открыли в 2009 году, он стал вторым премиальным объектом Morgan Stanley в России. В 2011 году инвестфонд купил у Meridian Capital ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге за $1,1 млрд. С этими активами Morgan Stanley занял 26-ю строчку в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости —2022». Доходы от аренды площадей на двух объектах в 2021 году были оценены в $65 млн.