Фестиваль «Нашествие» летом 2023 года пройдет в Калужской области

Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет 4, 5 и 6 августа в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. На протяжении почти 20 лет мероприятие проходило в селе Завидово Тверской области. Все приобретенные ранее билеты действительны на новой площадке, говорится на сайте фестиваля.

Организаторы «Нашествия» отмечают, что несмотря на перенос площадки из Тверской области, традиционный формат мероприятия сохранится. На фестивале зрителей ожидают не только выступления музыкальных групп, театра и кино, но и историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности.

В 2020 и 2021 годах Роспотребнадзор перенес фестиваль из-за пандемии COVID-19. В 2022 году он должен был пройти в подмосковном Серпухове, но в апреле организаторы в третий раз сообщили о переносе мероприятия. Последний летний фестиваль «Нашествие», который состоялся в июле 2019 года, посетили около 200 тыс. человек.

Милена Костерева