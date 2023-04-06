Эксперты назвали стоимость аренды посуточной аренды загородного жилья на Кубани

В Краснодарском крае наиболее высокий спрос на аренду загородного жилья на сегодня в Сочи, сообщил «Ъ-Кубань» руководитель направления краткосрочной аренды на «Авито» Артем Кромочкин.

По данным господина Кромочкина, на дачи, дома, коттеджи и таунхаусы в этом городе приходится 35% от общего спроса в регионе. Популярными также остаются такие города, как Геленджик (9%), Анапа (7%) и поселок Витязево (4%). Жилье на короткий срок снимают и в самом Краснодаре — на его долю приходится 9% от общего спроса в крае.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются загородные дома — их доля от общего спроса составляет 76%. Коттеджами, таунхаусами и дачами в Краснодарском крае россияне интересуются в меньшей степени — 16%, 7% и 1% соответственно.

По данным Артема Кромочкина, средняя стоимость краткосрочной аренды загородного жилья в Краснодарском крае составляет 4 тыс. руб. в сутки. Наиболее высокие цены зафиксированы в Красной Поляне — 20 тыс. руб. за ночь, а также в Смоленской и Динской — 12 тыс. руб. Высокие цены и в самом Краснодаре — 10 тыс. руб. Дешевле всего отдых может обойтись в таких городах, как Тимашевск, Крымск и Темрюк — всего 1,5 тыс. руб. в сутки.

Андрей Пугачев

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