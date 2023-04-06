В Генштабе России сообщили, что повестки в рамках весеннего призыва граждан на срочную военную службу будут рассылать в электронном виде через портал Госуслуг. В Госдуме уточнили, что рассылка повесток через Госуслуги будет приравнена к личному вручению, а удаление аккаунта на портале станет считаться уклонением от военной службы. Позже в профильном комитете Совфеда эти заявления опровергли, отметив, что электронный способ вручения повесток не предусмотрен российским законодательством. Об условиях возможного изменения действующего порядка вручения военкоматами повесток «Ъ-Кубань» рассказал адвокат Мушег Балян.



Мушег Балян

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«Сервис Госуслуг создавался для удобства людей, взаимодействия их с государственными органами. Действующее законодательство не обязывает людей регистрировать аккаунт на Госуслугах, поэтому иметь доступ к данному порталу необязательно. Гражданин РФ вправе завести учетную запись на указанном сайте или удалить ее. Никакой ответственности за это не предусмотрено.

Порядок, касающийся оформления и вручения повесток, отражен в федеральном законе о воинской обязанности и военной службе, а также подробно конкретизирован в Положении о призыве на военную службу граждан РФ. Согласно закону, повестка из военкомата должна вручаться призывникам лично под роспись, других вариантов и способов вручения повесток на данный момент нигде в нормах российского законодательства не закреплено.

Кроме сотрудников военкомата повестку могут вручить в отделе кадров по месту работы гражданина или по месту учебы, но только лично под роспись. В отношении призывника не может быть предусмотрена гражданско-правовая ответственность, если повестка вручена ему лично, но не поставлена его подпись в расписке о получении (например, брошена в почтовый ящик или передана через соседей).

На сегодняшний день порядок вручения повесток на призыв в военкомат остается прежним. Для внесения изменений в действующее законодательство должен быть создан законопроект, который пройдет правовую экспертизу, будет принят в трех чтениях Государственной думой и подписан президентом России.

Поскольку данная инициатива была озвучена, то законодателю будет необходимо также предусмотреть согласие гражданина на получение повесток подобным образом. Именно согласие получать информацию о вызовах электронным способом будет и должно быть в таком случае главным условием для легитимности данного процесса, в случае если он будет реализован. Это важный момент, потому что приход повестки в личный кабинет Госуслуг не гарантирует того, что она может быть прочитана гражданином. У человека может в данный период его жизни не быть компьютера, смартфона, он может вовсе не пользоваться интернетом, мобильной связью или не следить постоянно за поступающей почтой. Гипотетически человек может не пользоваться Госуслугами или потерять пароль от личного кабинета. Есть те, кто не обладает достаточным уровнем электронной грамотности. И закон не возлагает на них обязанностей иметь специализированный канал связи с государством и поддерживать эту связь».

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