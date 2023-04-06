6 апреля в станице Тбилисской открывают спортивный центр единоборств «Патриот» площадью 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В спорткомплексе разместили тренировочный и тренажерный залы, а также душевые, раздевалки и тренерские комнаты. Там будут проводить занятия, а также соревнования по дзюдо, вольной борьбе, самбо. Здание возвели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«Важно, чтобы в каждом районе были такие центры притяжения, способные привлечь молодежь к занятиям единоборствами, игровыми и индивидуальными видами спорта»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Строительство центра единоборств в станице Тбилисской началось в 2021 году.

Татьяна Ручкина

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