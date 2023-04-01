Военные и оппозиция Судана отложили соглашение о создании гражданской власти в стране

Переходный суверенный совет Судана и представители оппозиционных организаций отложили подписание соглашения о создании гражданской власти в стране из-за отсутствия консенсуса по ряду вопросов, сообщил в Twitter представитель политического процесса Халид Омар Юсуф.

Господин Юсуф заявил, что стороны переговоров встретятся сегодня, 1 апреля, во Дворце республики, чтобы выбрать новую дату для подписания политического соглашения о создании в стране гражданской власти.

Поначалу стороны планировали подписать соглашение сегодня. На 6 апреля было назначено принятие переходной конституции Судана, после чего планировалось сформировать правительство.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, подписание соглашения зависит от согласования сроков интеграции Сил быстрого реагирования (СБР) в состав вооруженных сил Судана. СБР были сформированы в 2013 году, еще до военного переворота в 2021-м. После прихода Переходного суверенного совета к власти в стране СБР выступали за передачу властных полномочий гражданским структурам.

25 октября 2021 года в результате военного переворота к власти пришел Переходный суверенный совет Судана. Его возглавил генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он ввел в стране чрезвычайное положение и объявил о роспуске правительства. В Судане не прекращаются массовые протесты. Оппозиция требует отстранения армии от политической жизни.

В декабре 2022-го более 50 гражданских организаций и групп, включая крупнейший в Судане оппозиционный альянс «За свободу и перемены», подписали рамочное соглашение, которое предусматривает избрание премьер-министра и президента. В МИД РФ приветствовали подписание соглашения.

Эрдни Кагалтынов