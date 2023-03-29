Власти Китая пообещали ответные меры на встречу президента Тайваня со спикером Палаты представителей

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь заявила, что Китай считает провокацией транзит президента Тайваня Цай Инвэнь через территорию США в ходе поездки в Центральную поездку. По ее словам, Китай примет решительные ответные меры, если Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

«Так называемый транзит Цай Инвэнь не является простым ожиданием в аэропорту или отеле. Это лишь попытка под разными предлогами установить контакты с американскими правительственными чиновниками, членами Конгресса, поддерживать официальные контакты между США и Тайванем, а также связаться с антикитайскими силами за рубежом»,— сказала Чжу Фэнлянь (цитата по ТАСС).

По ее словам, встреча Цай Инвэнь и Кевина Маккарти станет нарушением принципа «одного Китая», суверенитета и территориальной целостности страны. Она добавила, что, по мнению Китая, переговоры повредят стабильности и миру в Тайваньском проливе. «Мы твердо выступаем против этого и обязательно примем решительные ответные меры»,— добавила она.

29 марта Цай Инвэнь отправится в Центральную Америку тразитом через США. Она также собирается остановиться в США на обратном пути на Тайвань. По предварительной информации, президент намерена посетить Нью-Йорк и Лос-Анджелес и встретиться с конгрессменами США.

Олеся Павленко