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Коммерсантъ FM
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КНР патрулирует Тайваньский пролив перед встречей президента Тайваня со спикером Палаты представителей

Китай начал патрулирование в центральных и северных частях Тайваньского пролива, сообщает управление по морским делам восточной китайской провинции Фуцзянь в WeChat. Патрулирование началось перед встречей главы Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

«Специальное совместное патрулирование и инспекция начаты сегодня в центральной и северной частях Тайваньского пролива»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). Другие подробности не приводятся.

Госпожа Инвэнь должна встретиться с господином Маккарти сегодня, 5 апреля, в Калифорнии. Власти КНР заявляли, что страна примет решительные ответные меры, если Цай Инвэнь встретится Кевином Маккарти.

Тем временем, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли призвал снизить риторику о войне с Китаем, подталкивающую Пекин к усилению военной мощи и сближению с Россией. Предупреждение высокопоставленного военного прозвучало на фоне публикаций американских СМИ, разгоняющих тему грядущего противостояния США и Китая. В свою очередь, Минобороны КНР заявило о готовности форсировать военное сотрудничество с Россией.

Подробнее — в материале «На китайском фронте есть перемены».

Эрдни Кагалтынов

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