Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодняшнее число

0,13 процента составила инфляция с 28 марта по 3 апреля 2023 года, сообщил Росстат. В годовом выражении, по оценке Минэкономики, темпы роста потребительских цен продолжили снижаться и составили 3,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,17% на фоне удорожания плодоовощной продукции. На остальные же продтовары темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели. На непродовольственные товары сохраняется околонулевой рост цен (0,03%). В сфере услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены выросли на 0,19% — за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также увеличения темпов роста цен на бытовые услуги.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...