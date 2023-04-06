0,13 процента составила инфляция с 28 марта по 3 апреля 2023 года, сообщил Росстат. В годовом выражении, по оценке Минэкономики, темпы роста потребительских цен продолжили снижаться и составили 3,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,17% на фоне удорожания плодоовощной продукции. На остальные же продтовары темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели. На непродовольственные товары сохраняется околонулевой рост цен (0,03%). В сфере услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены выросли на 0,19% — за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также увеличения темпов роста цен на бытовые услуги.