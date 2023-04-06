Страсбург не забывает о Москве

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) опубликовал отчет об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за 2022 год. Как следует из документа, Россия, которая в прошлом году вышла из Совета Европы и перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, сохранила лидерство по числу неисполненных решений ЕСПЧ. Более того, по сравнению с 2021 годом количество решений, поставленных на контроль КМСЕ, резко выросло, а исполненными там признали только четыре вердикта. Согласно этим подсчетам, не получили подтверждения полной выплаты компенсации по 729 делам — и, видимо, уже не получат: по российским законам выплаты производились до конца 2022 года и только по решениям, вступившим в силу до 15 марта прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Несмотря на то что Российская Федерация перестала быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года и участником Конвенции с 16 сентября 2022 года, ей посвящена значительная часть ежегодного доклада КМСЕ: в Страсбурге по-прежнему настаивают на том, что Москва обязана исполнять решения ЕСПЧ. А их количество только растет: в 2022 году в КМСЕ поступило из ЕСПЧ для надзора за исполнением 413 дел против РФ, говорится в документе. Это абсолютный рекорд за последние десять лет и в полтора раза больше, чем было в 2021 году (267 дел), при этом сумма присужденной компенсации выросла почти в восемь раз — с €11,9 млн до €80,2 млн. Всего же на контроле КМСЕ по состоянию на конец 2022 года находилось 2352 российских дела (из них 62 — «ведущие», то есть затрагивающие системные проблемы), и это почти 40% от общего количества неисполненных решений.

Среди наиболее значимых незавершенных дел КМСЕ отмечает, в частности, два межгосударственных спора, касающихся конфликта России с Грузией.

Одно из них связано с выдворением из РФ грузинских граждан в 2006–2007 годах, второе — с вооруженным конфликтом между РФ и Грузией в августе 2008-го. Кроме того, в контексте дела «Навальный и Офицеров против России» КМСЕ не раз выражал серьезную обеспокоенность тем, что оппозиционер Алексей Навальный остается под стражей. Под контролем остаются также решения о нарушениях Конвенции в Приднестровье. Дела о нарушениях в РФ, связанных с чрезмерным применением силы спецслужбами, отсутствием эффективных гарантий защиты женщин от насилия в семье и ограничением свободы собраний, тоже были среди рассмотренных комитетом в 2022 году.

Закрыть (то есть отчитаться об исполнении решения ЕСПЧ) в прошлом году удалось всего четыре российских дела (в прошлом году таковых было 130). Зафиксировано также лишь четыре случая полной выплаты присужденной компенсации, тогда как подтверждение выплаты ожидается по 791 делу. Также КМСЕ сообщает о «новаторских стратегиях», которые позволили продолжить надзор за исполнением решений даже после того, как Россия разорвала все коммуникации со Страсбургом. Ключевой элемент этих стратегий — расширение контактов с российским гражданским обществом и другими международными организациями, говорится в отчете. В прошлом году в КМСЕ получили 13 обращений по российским делам от НКО и продолжают изучать возможности такой коммуникации.

Бывший федеральный чиновник объясняет резкий рост числа российских дел прекращением диалога с национальными властями. По его словам, если до сих пор многие решения «тормозились», пока шла коммуникация, то теперь этот механизм работает только в одну сторону.

На самом деле это говорит только о том, что КМСЕ находится в процедурном тупике, уверен собеседник “Ъ”: лишив российскую сторону слова, европейские чиновники лишили себя возможности вести содержательный диалог и теперь могут только копить негатив.

А чем больше они его накопят, тем больше придется «разруливать», если когда-нибудь это станет предметом дипломатического торга, резюмирует он.

Возможно, резкий рост количества российских дел на контроле КМСЕ связан с расчисткой «завалов», которая идет сейчас в Страсбурге перед ожидаемым сокращением аппарата суда, рассуждает руководитель международной практики группы «Агора» Кирилл Коротеев. Но число неисполненных дел будет только увеличиваться, согласен он: рассмотрения ожидают еще около 16 тыс. российских жалоб, а национальные власти со Страсбургом больше не коммуницируют. И нельзя сказать, что там не осознают этой проблемы — неслучайно в опубликованном на днях меморандуме ЕСПЧ к саммиту Совета Европы в Рейкьявике суд предлагает разработать механизм обращения с решениями, вынесенными в отношении выбывших членов. Потому что становится понятно: решения, которые не имеют эффекта, подрывают авторитет судебной власти, резюмирует эксперт.

Анастасия Корня