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Коммерсантъ FM
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Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны из-за поставок оружия Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазы войны из-за поставок оружия на Украину. При этом, по его мнению, России важно поддерживать отношения с США.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять»,— сказал господин Лавров в эфире телеканала «Россия-1» журналисту Павлу Зарубину.

«Мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось»,— сказал он, комментируя вручение верительных грамот послами 17 стран, включая США.

Сегодня, 5 апреля, в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот послами 17 стран. На церемонии президент России Владимир Путин заявил, что отношения США и России находятся в глубоком кризисе. Также, по его словам, в основе разногласий двумя странами лежат разные принципы формирования миропорядка.

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