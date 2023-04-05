В Чикаго оцеплена Trump Tower из-за сообщений о вооруженной женщине

В Чикаго закрыт отель Trump International Hotel & Tower из-за сообщений о женщине с винтовкой в здании. По словам источника CBS Chicago, женщина находится в гостиничной части Trump Tower. Полиция пока не сообщает подробности, на месте работает спецназ.

Здание располагается по адресу: Норс Вабаш Авеню, 401. Улицы вокруг частично перекрыты, на месте находятся по меньшей мере два бронированных грузовых автомобиля спецназа. Полиция Чикаго подтвердила, что в отеле был «звонок в службу поддержки», сообщает NBC Chicago. Два источника в правоохранительных органах сообщили Chicago Sun, что около 11:35 была замечена входящей в Trump Tower женщина с выставленной напоказ винтовкой.

Мария Федотова