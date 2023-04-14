Просто Ольга

На ТНТ стартует пятый, финальный сезон «Ольги», перевернувшей представления о том, какими могут быть российские эфирные сериалы. Рассказываем о неунывающей главной героине, которую сыграла Яна Троянова, и других важных секретах успеха проекта.

Текст: Василий Степанов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier

Смирившись с неутолимыми печалями, сменив прическу (у нее теперь платиновая короткая стрижка, как у Наташи Кустовой в «Почке») и всерьез взявшись за фитнес, титульная героиня Яны Трояновой отныне посвящает свободные от работы дни саморазвитию: по утрам — кроссфит на районе, днем — рисование акварелью, а вечером — закатка грибов на зиму. Банки она разносит по близким — этим, в сущности, помощь деструктивной семье исчерпывается. Педикюрша решила пожить для себя. Матери-одиночке и уже несколько сезонов как бабушке из Северного Чертаново Ольге Терентьевой примерно сорок пять — самое время. Особенно если учесть, сколько ей пришлось вытерпеть в предыдущих четырех сезонах, превративших это многосерийное драмеди в один из главных феноменов российской сериальной революции.

«Ольга» вышла в эфир ТНТ далекой осенью 2016-го, когда еще не было интернет-платформ с их недоступной кинопрокату и незнакомой эфирному телевидению раскованностью. Сервис Premier, на котором сейчас можно пересмотреть четыре прошедших сезона «Ольги», стартовал лишь спустя два года, в 2018-м. Что представлял собой тогда сериальный рынок? Это было настоящее поле экспериментов, где исследовали границы допустимого, приближая пространство стриминговой свободы. Сериалы стали дерзкими. В эфир ТНТ — приведу в пример только премьеры этого канала, чтобы не увязнуть в перечислениях,— почти одновременно выходили радикальный «Бородач» и изящно-литературные «Бедные люди»; мифология школьного фильма обогащалась «Физруком», а городских окраин — «Законом каменных джунглей». Но даже на этом отвязном фоне «Ольга» выглядела событием.

Здесь за каждым героем — не маргиналом, а среднестатистическим человеком — маячила катастрофа. Хотя, казалось бы, обычная, традиционная многопоколенная российская семья: глубоко пьющий дедушка Юрген родом из советского спорта, залетевшая в первой же серии школьница Аня, беспутная, но веселая тетя Лена в вечном поиске идеального мужчины (а лучше двух), маленький Тимофей (или Тимур?), решивший во что бы то ни стало выбрать между русскими и азербайджанскими корнями. Дисфункциональностью тут и не пахло, все-таки не американские «Бесстыжие», но и поводов посмеяться тоже, кажется, было не так уж много. Вращалось это созвездие маленьких трагедий вокруг звезды по имени Ольга, дочери, мамы, сестры, царящей в общем хаосе, зависимой от него, измученной им и в то же время им упивающейся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Следующая фотография 1 / 9 Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier Фото: Good Story Media; Premier

В Ольге Россия с облегчением (а что, ведь не худшая версия!) узнала саму себя: одновременно деятельную и разгильдяйскую, жаждущую, чтобы все было как у людей, и в то же время легко плюющую на любые правила, умеющую разглядеть соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем. Жизненное кредо героини формулировалось в программном финальном монологе первого сезона: «Че-то делаю вечно не то, выбираю че-то не то, суечусь-пыжусь, а все не туда вообще». С подобающей моменту серьезностью Ольга говорила это надежному парню из Рязани — наивному, но вроде бы положительному чудику Грише. Трудно было не разглядеть в этом своеобразную авторскую иронию — ведь за Гришей по ходу сериала всегда маячил гроб.

Ироничным кажется и тот факт, что создана «Ольга» была продюсерской компанией Good Story Media, ответственной за сладостные российские адаптации зарубежных ситкомов «Воронины» и «Как я встретил вашу маму»,— и в своем ядре «Ольга» та же многосерийная семейная комедия с закадровым смехом, только в обстоятельствах «Реальных пацанов» (это также проект Good Story Media). «Ольга», как и любой классический ситком, живет в тесной связи со зрителем, она питается его энергией и смехом. Ее отличие от ситкомов лишь в том, что те по большому счету никуда не стремятся, просто живут со своим зрителем, пока не выскребут своих героев до дна. Пока зритель из них не вырастет. «Ольга» — другая, в ней потенциал развития. Энергия изменений заложена в сериал во многом благодаря героине Трояновой. «Ольга» изначально не писалась под конкретную актрису, но именно с Трояновой стала самой собой — яростной и всепрощающей, деятельной и беспечной. Троянова передала ей свой талант меняться и принимать перемены, каждый новый сезон требуя их от сценаристов и продюсеров.

Сегодня, когда на постере нового сезона маячит слово «конец», а появление Трояновой на экране кажется каким-то немыслимым подарком из прошлой жизни, хочется верить, что прошедшие годы сожительства с матерью-одиночкой из Чертаново все-таки не прошли для нас даром и чему-то мы у нее научились — например, умению принимать вызовы времени и меняться к лучшему.

Смотреть: Premier

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram