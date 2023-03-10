С 8 марта на сервисе Kion выходит продолжение комических злоключений из мира трансплантологии — второй сезон хитовой «Почки». Взяточница в звездном исполнении Любови Аксеновой возвращается в Россию, чтобы решить еще одну медицинскую проблему — организовать пересадку почки для другого.

Текст: Василий Степанов

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Наташа Кустова, бывшая пожарная инспекторша, шикарная королева гопниц, дама огромных достоинств и непомерных недостатков (она из тех, что в горящую избу войдет, коня на скаку остановит, а потом еще кошелек из чужого кармана вытащит), греется на хорватском пляже в белоснежном купальнике, а по вечерам отплясывает в блескучем платье на местной курортной дискотеке. Жизнь вроде бы удалась, в прошлом году Натаха всех победила — свежий хирургический шрам не дает забыть о том, что совсем недавно ей пересадили-таки донорскую почку, за которой героиня Любови Аксеновой так гонялась в прошлом сезоне, пока на протяжении десяти серий ее кидали все кому не лень: то трусливый муж, то бесчувственные родственники, то коварная начальница, то какие-то подпольные торговцы органами. Традиционные ценности и государство мало помогают, когда жизнь висит на нитке.

Хвала небесам, нашелся-таки донор — интеллигентная мама одного принципиального привереды, соседа по диализу, играющего в симфоническом оркестре на треугольнике. Понаблюдав за отчаянной борьбой хищницы за собственную живучесть, она взяла с Наташи обещание в обмен на свою почку найти соответствующий орган и для сына. И вот Кустова в порядке, перкуссионист Миша в далекой Москве на диализе, но сердечко стонет: и по ночам, и средь бела дня Наташу посещают видения предельно откровенного характера — в них царит неведомая пожарнице любовь к другому. Героиня в замешательстве — раньше такого не было, а таблетки от психиатра бессильны.

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Продолжение «Почки», столь успешно скрасившей январские каникулы 2022 года, конечно, напрашивалось — для него все было подготовлено заранее по всем правилам сериальной продюсерской науки: первые десять серий, с одной стороны, завершались победой героини над обстоятельствами, а с другой — жирным клиффхэнгером: выполнит ли Кустова свою торжественную, данную чужой матери клятву? В первом же эпизоде нового сезона она берется за дело как бы помимо своей воли, но со свойственной ей, приятной зрительскому глазу решимостью. Недолго думая, возвращается в опасную Москву (там на нее, взяточницу и коррупционерку, заведено уголовное дело), наводит марафет и является в больницу, чтобы выцыганить у своего трансплантолога лист ожидания на пересадку, в котором Миша числится 72-м, и садится за телефон решать вопрос. Дело за малым — нужно сколотить из нуждающихся группу, найти доноров и отправить всех в Хорватию на коммерческую пересадку, чтобы продвинуть любимого Мишу по очереди вперед.

Главными чертами, отличавшими «Почку» от прочих комических сериалов, которые с той или иной степенью достоверности описывают российские социально-бытовые реалии, были ее темп (плотность событий в коротких, лихорадочно смонтированных внахлест 25-минутных сериях поддерживалась феноменальная) и аморальная героиня-трикстер. Роль мечты для Любови Аксеновой, чистый огонь: эгоцентричная, чувственная, циничная, на каждой дискотеке отжигающая как в последний раз, она готова была взять от жизни все, не испытывая ни малейших мук совести (хотя нужна ей была на самом деле только почка). Но, как и полагается по правилам драматургической науки, герой хочет одного, а получает то, что ему на самом деле необходимо. Подарив почку, авторы обрекли Кустову на муки сердечные. Интересно, что она получит в дар, когда добьется взаимности от избранника? Может быть, вслед за любовью Кустова откроет для себя еще какую-то сверхспособность?

Учитывая, что перевоспитанием женщины-кошки занимаются вышедшие из-под крыла Анны Пармас и Авдотьи Смирновой авторы Мария Шульгина и Елизавета Тихонова, а производством занимается кинокомпания Look Film, можно ожидать любого исхода. Все участники проекта набили руку на историях о, что называется, неоднозначных героях. Одна из центральных идей «Почки» заключается в том, что выживать, действовать и идти к победе хотя бы относительного добра в мире, где царит тотальная несправедливость, может лишь тот, кто сам по себе далеко не ангел. Такой герой не сильно удивится, получив от мира по носу, да он и терпимей к недостаткам других персонажей. Как бы фантастично ни выглядели приключения и перерождения бесячей Кустовой, эта главная правда делает «Почку» предельно достоверной даже весной 2023-го, когда и общество, и страна больше года живут в таком чрезвычайном режиме, который заставляет позабыть о самых сущностных проблемах, включая и проблему трансплантологии.

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