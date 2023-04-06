Госдума сочла дни нарушителей

Госдума приняла закон о том, что срок давности привлечения граждан к административной ответственности (например, при нарушениях ПДД) считается со дня нарушения, а не со следующего за ним. Старые формулировки были недостаточно четкими, и суды считали сроки по-разному. На эту проблему обратил внимание Конституционный суд, обязавший власти уточнить законодательство. Выполняя поручение суда, Госдума уточнила и единицу исчисления сроков: раньше он считался в месяцах, теперь в днях. Это значит, что по факту у ГИБДД, судов и надзорных органов теперь будет меньше времени на применение санкций в отношении нарушителей правопорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно принятым поправкам к КоАП, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться исключительно со дня совершения правонарушения, а сам срок теперь будет считаться в днях. Для этого Госдума внесла поправки к ст. 4.5 и 4.8 кодекса.

Сегодня, напомним, действует следующее правило: если нарушением занимается ГИБДД (или другой надзорный орган), то срок давности составляет два месяца, если суд — то три месяца. Так, если 6 апреля автомобилист превысил скорость или пересек разметку в запрещенном месте под камерой, отведенный ГИБДД двухмесячный срок заканчивается сейчас 6 июня и 7-го штраф уже не оформляется. Новый закон отводит на это 60 дней, поэтому срок закончится 5 июня и 6-го постановление уже не выносится. Если 1 сентября водитель выехал на встречку (или совершил другое нарушение, решение по которому принимает суд), то для судьи сейчас последний день — 1 декабря, а будет — 30 ноября, поскольку теперь срок составит 90 дней. Летом, поскольку в июле и августе 31 день, предельный срок давности благодаря новому закону сокращается на два дня: для нарушения, совершенного 1 июля, срок закончится 30 августа, а не 1 сентября. Зимой из-за «короткого» февраля у ГИБДД или судов будет дополнительный день: при нарушении 1 января срок давности закончится 2 марта, а не 1-го. В високосный год разницы не будет. Это правило исчисления сроков касается не только ГИБДД и судов, но и других органов власти, имеющих право наказывать граждан за административные правонарушения: например, МВД, Ространснадзор, Росприроднадзор и т. д. Инспекторы в отведенные сроки, как правило, укладываются, но бывают случаи на практике, когда не успевают (например, из-за большого количества материалов с камер, которые не успевают обработать). Теперь у надзорных органов будет меньше времени на применение санкций.

Поводом для принятия закона стало постановление Конституционного суда (КС), принятое в мае 2022 года. С жалобой в КС обратилась москвичка Ольга Мельникова, которую суд лишил прав 22 марта 2021 года за оставление места ДТП 22 декабря 2020 года (то есть через три месяца). Госпожа Мельникова попыталась отменить решение в разных инстанциях и в итоге дошла до КС, который установил, что действующий КоАП содержит неопределенность в части исчисления сроков давности, что приводит к разнородной судебной практике: одни суды считают срок со дня правонарушения, другие — со следующего. Тогда же, в мае 2022 года, КС обязал «законодателя» внести уточнения в КоАП. В декабре 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий в кодексе новое правило и переводящий дни в месяцы: последнее нужно для «обеспечения равенства лиц перед законом», сказано в пояснительной записке к поправкам.

Иван Буранов