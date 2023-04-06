Грузы с российским покрытием

Сегмент страхования грузов опередил по темпам роста другие виды имущественного страхования. За прошлый год он увеличился на 22%, почти до 30 млрд руб. По словам экспертов, динамика связана с переходом бизнеса от иностранных страховщиков к российским, а также с удлинением и усложнением цепочек поставок. Впрочем, они предупреждают, что по итогам 2023 года темпы роста выплат опередят увеличение премий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием НРА, по которому в 2022 году страхование грузов стало лидером среди имущественных видов по темпам прироста премий. Сборы страховщиков в этом сегменте увеличились на 22%, до 29,5 млрд руб.

Значительный рост обусловлен изменениями логистических цепочек, приводящих к удлинению маршрутов, росту тарифов и средней стоимости перевозимых грузов, отмечается в исследовании. Новые логистические цепочки формируются исходя из снижения грузооборота с недружественными странами и роста объема перевозок с восточными партнерами, поясняет старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. В тройку лидеров сегмента по сборам вошли «Независимая страховая группа» (4,9 млрд руб.), «Ингосстрах» (4,7 млрд руб.) и «Ренессанс Страхование» (3,8 млрд руб.).

По данным ЦБ, за 2022 год объем собранных премий на страховом рынке почти не изменился и составил 1,8 трлн руб. Выплаты по договорам страхования выросли на 12,1%, до 893 млрд руб. Премии по страхованию имущества юридических лиц увеличились на 7%, до 129 млрд руб., по страхованию физлиц — на 3%, до 84 млрд руб.

Эксперты считают, что сборы при страховании грузов выросли также из-за перехода бизнеса от зарубежных страховщиков к российским. По словам начальника управления страхования грузов компании «Ингосстрах» Романа Голубева, российскому рынку стал доступен бизнес, который традиционно размещался в зарубежных страховых компаниях.

Ранее все сырьевые грузы страховались в основном через трейдеров на зарубежном рынке, сейчас все эти грузы застрахованы на российском рынке, а перестрахованы в государственной РНПК, уточняет управляющий директор департамента андеррайтинга имущественных видов страхования юридических лиц «Ренессанс Страхование» Марина Зюганова. Гендиректор риск-консультанта АСТ Иннокентий Лукьянов отмечает, что РНПК определяет условия для всех страховщиков, что не может не влиять на рост страхового тарифа и корректировку условий по принятию риска. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин добавляет, что дополнительный рост тарифов мог быть связан с изменением схем доставки товаров.

129 миллиардов рублей составил объем собранных страховыми компаниями премий за страхование имущества юридических лиц по итогам 2022 года

При этом сегмент остается наименее убыточным (отношение выплат к собранным премиям) для страховщиков. Более того, в прошлом году объем выплат сократился почти вдвое, до 4 млрд руб., из-за отсутствия крупных страховых случаев, говорят в НРА. Впрочем, как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, убыточность этого вида страхования снизилась на фоне сравнительно небольшого времени с момента заключения договоров страхования грузов. Госпожа Зюганова также указывает, что один год — слишком короткий срок, чтобы делать выводы об убыточности.

Впрочем, уже по итогам 2023 года эксперты ожидают, что темпы роста выплат превысят динамику премий. По оценке господина Бархоты, в 2023 году рост премий может составить 10–15%. Глава департамента корпоративного страхования брокера «Союз Страхование» Андрей Змий оценивает темпы роста в 8–11%, до 32–33 млрд руб. Увеличение сборов будет обусловлено удорожанием перестрахования, усилением санкционного давления, еще большего удлинения и усложнения маршрутов, появления в цепочках дополнительных посредников, поясняет он.

Выплаты же в сегменте могут вырасти на 15–20%, полагает господин Бархота. По оценке господина Змия, стоит ожидать двукратного роста объемов годовых выплат, вплоть до 9 млрд руб. Маршруты изменились, удлинились, добавились новые перегрузки товара, поэтому в горизонте трех-пяти лет убыточность точно будет расти, отмечает и госпожа Зюганова. Чем более сложные логистические цепочки используются клиентами, тем выше вероятность убытков, подтверждает господин Змий.

Риски участников рынка связаны и с исключением из покрытия ряда территорий, добавляет госпожа Никитина. Господин Лукьянов добавляет к списку задержки на таможне и смену маршрутов, которые прямо влияют на увеличение вероятности наступления страхового события.

Юлия Пославская