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Коммерсантъ FM
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Кадыров поблагодарил за решение изменить место строительства мечети в Москве

Перенос места строительства новой мечети от Святого озера к метро «Косино» глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решением проблемы дипломатическим, разумным путем. По словам господина Кадырова, мэр Москвы Сергей Собянин, с которым глава Чечни обсуждал вопрос строительства мечетей в столице, нашел замечательное решение, устраивающее всех. Рамзан Кадыров выразил благодарность московскому мэру.

«Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте. Призываю всех не идти на поводу у провокаторов, не раскачивать эту тему»,— заявил господин Кадыров, отметив, что в России проживает около 30 млн мусульман, и мечети просто обязаны быть в местах их проживания, как и церкви и сооружения других конфессий.

Под строительство мечети выделят участок недалеко от метро «Косино», а ее размер будет намного меньше, чем сообщалось ранее.

С марта в Косино-Ухтомском районе проходили протесты против строительства мечети у Святого озера, которое почитаемо у православных. По словам Рамзана Кадырова, зачинщики протестов действовали в интересах западных спецслужб и пытались внести раскол между гражданами России.

Мария Федотова

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