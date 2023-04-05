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Врачи не обнаружили следов насильственной смерти отца хоккеиста Мичкова

В результате вскрытия тела 51-летнего сотрудника хоккейного клуба «Сочи» и скаута системы сборных России Андрея Мичкова врачи не обнаружили следов насильственной смерти, сообщает «Спорт Экспресс». Андрей Мичков — отец хоккеиста Матвея Мичкова, чемпиона юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Андрей Мичков

Андрей Мичков

Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

Андрей Мичков

Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

Результаты вскрытия показали, что мужчина, труп которого был найден в пруду, умер из-за попадания воды в легкие. Андрей Мичков вышел 2 апреля в магазин из жилого дома в поселке городского типа Сирус и пропал. Через два дня его тело нашли в пруду на Старообрядческой улице рядом с домом.

18-летний Матвей Мичков в 2020 году стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в составе сборной России и побил рекорд Никиты Кучерова по числу заброшенных шайб в МХЛ в возрасте до 17 лет. Хоккеист дебютировал в команде «СКА-Нева» в октябре 2022 года, а в декабре перешел в «Сочи» на правах аренды до окончания сезона. За «Сочи» он отыграл 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 очков. Матвей Мичков — один из главных фаворитов драфта НХЛ 2023 года.

Анастасия Ларина

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