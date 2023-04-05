В начале года в России резко выросла заболеваемость сифилисом и гепатитом C

В начале года в России зафиксирован рост заболеваемости сифилисом (социально значимая болезнь) и острыми гепатитами (среди них — гепатит C). Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата, опиравшегося на отчеты Роспотребнадзора. К январю 2022 года зафиксирован рост ВИЧ (также относится к социально значимым болезням). Эксперт связал это с ужесточением требований к медработникам к подаче данных о таких пациентах и не исключают влияния военной операции.

В январе 2023 года сифилисом в России заболели минимум 2,6 тыс. человека, что на 71% больше, чем за первый месяц 2022 года. Выросла заболеваемость острыми гепатитами (+45%): гепатит A (в 1,5 раза, за месяц заболели около 300 человек), гепатит C (+42%, около 100 человек).

В январе 2023 года рост заболеваемости ВИЧ составил 20% (4,4 тыс.), впервые выявленным туберкулезом — 10% (2,9 тыс.), сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата.

Данных о количестве инфицированных по субъектам Росстат не приводит. Половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области.

Значительная часть роста заболеваемости сифилисом и гепатитами может быть связана с ужесточением требований к медработникам в срок подавать данные о таких пациентах, также нельзя исключать влияния коронавируса и военной операции, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, глава герпес-центра МНОЦ МГУ Георгий Викулов. «При военных действиях увеличивается частота кишечных инфекций, а у нас есть большое число госпитализированных участников СВО, у которых как раз может быть гепатит А»,— заявил господин Викулов.

О статистике распространения ВИЧ в РФ читайте в публикации «Ъ» «России нашли место в первой пятерке».

Мария Федотова