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Коммерсантъ FM
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента, разместив фото борта №1 и спускающегося по трапу господина Лукашенко.

Рабочий визит был анонсирован 4 апреля, он продлится по 6 апреля.

Сегодня, 5 апреля, пройдет отдельная двусторонняя встреча президентов РФ и Белоруссии, сообщал сайт белорусского президента. Завтра, 6 апреля, Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Одной из ключевых тем станет разработка концепции безопасности Союзного государства. С Владимиром Путиным будут осуждаться в том числе международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности.

25 марта господин Путин объявил, что по просьбе господина Лукашенко в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие.

Мария Федотова

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