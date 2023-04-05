Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента, разместив фото борта №1 и спускающегося по трапу господина Лукашенко.

Рабочий визит был анонсирован 4 апреля, он продлится по 6 апреля.

Сегодня, 5 апреля, пройдет отдельная двусторонняя встреча президентов РФ и Белоруссии, сообщал сайт белорусского президента. Завтра, 6 апреля, Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Одной из ключевых тем станет разработка концепции безопасности Союзного государства. С Владимиром Путиным будут осуждаться в том числе международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности.

25 марта господин Путин объявил, что по просьбе господина Лукашенко в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие.

Мария Федотова