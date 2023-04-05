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Коммерсантъ FM
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В мусорном контейнере у ТЦ на северо-востоке Москвы найдены похожие на гранаты предметы

У торгового центра «Парк Хаус» на северо-востоке Москвы нашли примерно 20 предметов, похожих на гранаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что найдены более 20 гранат Ф-1 вместе с гильзами. Территория оцеплена, на месте работают саперы и кинологи.

«В мусорном контейнере вблизи торгового центра "Парк Хаус" найдены порядка 20 подозрительных предметов, напоминающих гранаты»,— сообщил собеседник «РИА Новости».

Из-за значительного радиуса разлета осколков (до 150 м) метать ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1 («лимонка») можно только из укрытия.

Мария Федотова

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