В мусорном контейнере у ТЦ на северо-востоке Москвы найдены похожие на гранаты предметы

У торгового центра «Парк Хаус» на северо-востоке Москвы нашли примерно 20 предметов, похожих на гранаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что найдены более 20 гранат Ф-1 вместе с гильзами. Территория оцеплена, на месте работают саперы и кинологи.

«В мусорном контейнере вблизи торгового центра "Парк Хаус" найдены порядка 20 подозрительных предметов, напоминающих гранаты»,— сообщил собеседник «РИА Новости».

Из-за значительного радиуса разлета осколков (до 150 м) метать ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1 («лимонка») можно только из укрытия.

Мария Федотова