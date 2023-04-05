Под ареной «Металлург» нашли неосновательное обогащение

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о взыскании 52,3 млн руб. с хоккейного клуба «Металлург» в пользу комитета по имуществу и земельным отношениям Магнитогорска. Чиновники полагают, что это неосновательное обогащение, полученное клубом в результате бесплатного пользования земельным участком, на котором расположен спорткомплекс «Арена “Металлург”», с 2007 года. В ХК «Металлург» считают, что с переданной мэрией в безвозмездное пользование ареной получили аналогичное право на землю под ней. Эксперты считают, что клубу все-таки придется заплатить, но не за 15 лет.



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Фото: Андрей Ткаченко, Коммерсантъ В ХК «Металлург» считают, что безвозмездное пользование ареной дает аналогичное право на землю под ней

Фото: Андрей Ткаченко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству исковое заявление комитета по имуществу и земельным отношениям (КУИЗО) Магнитогорска о взыскании 52,3 млн руб. с автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб “Металлург”». Предварительное заседание назначено на 24 апреля. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, КУИЗО Магнитогорска просит взыскать со спортивной организации сумму неосновательного обогащения за пользование земельным участком площадью 39,1 тыс. кв.м на проспекте Ленина за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022-го. На этом участке расположен ледовый спортивный комплекс «Арена “Металлург”» — домашняя площадка хоккейного клуба. В качестве третьего лица к участию в деле привлечена администрация Магнитогорска.

В ХК «Металлург» не согласны с иском. «Клуб не признает исковые требования. Сейчас готовим соответствующий отзыв в суд. Мы считаем, что, получив в безвозмездное пользование здание арены, у нас возникло право и на безвозмездное пользование земельным участком»,— сообщил представитель ХК «Ъ-Южный Урал». По его словам, сегодня в судах нет единого мнения по этому вопросу, и в разных регионах выносятся разные решения. Также представитель клуба обратил внимание на пропуск истцом сроков исковой давности.

В мэрии Магнитогорска на момент подготовки материала на запрос «Ъ-Южный Урал» не ответили.

В 2022 году администрация города обращалась в Арбитражный суд Челябинской области для урегулирования разногласий с хоккейным клубом, возникших при заключении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом — ареной «Металлург» от 9 июля 2007 года. В числе прочего мэрия настаивала на включении пункта, обязывающего спортивную организацию оформить право пользования земельным участком под ареной. Клуб с этим не согласился и попросил зафиксировать в договоре право безвозмездного пользования землей. В результате суд удовлетворил иск частично, указав, что оснований возлагать на ответчика оформление права пользования участком не имеется. При этом суд подчеркнул, что ХК «Металлург» обязан платить собственнику за землю.

Профессиональный хоккейный клуб «Металлург» был основан в Магнитогорске в 1955 году. Сейчас выступает в дивизионе Харламова Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Президентом ХК «Металлург» является председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Спортивным директором клуба является Сергей Гомоляко. «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах 2013–2014 и 2015–2016 годов, чемпионом России 1999, 2001, 2007, 2014, 2016 и 2022 годов, многократным победителем европейских состязаний.

Домашний стадион клуба — арену «Металлург» ввели в эксплуатацию в январе 2007 году. Комплекс расположен в центре Магнитогорска и рассчитан на 7,5 тыс. зрителей.

Эксперты считают, что, скорее всего, клубу придется заплатить за землю, но не за 15 лет. «На наш взгляд, “Металлургу” придется оплатить “сэкономленную” арендную плату за пользование земельным участком, но только за три последних года, в пределах срока исковой давности. Дело в том, что в рамках дела, рассмотренного в 2022 году суд установил, что в безвозмездное пользование клубу переданы только здания, земельный участок в безвозмездное пользование некоммерческой организации в принципе передан быть не может. При этом, по общему правилу, использование земли в РФ является платным: формами платы являются земельный налог для собственника или аренда для иных лиц. Соответственно, ХК должен уплачивать арендную плату за пользование земельным участком. Другое дело, что по периоду до 2020 года уже истек срок исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в иске»,— говорит старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Управляющий партнер компании Vinder Law Office Артем Абрамов отмечает, что решение по прошлогоднему иску администрации к клубу побудило чиновников в этом году обратиться за взысканием неосновательного обогащения. При этом юрист считает, что у «Металлурга» есть шансы на победу. «Судебная практика по такого рода спорам достаточно противоречива — если в пользу ответчика можно привести некоторые решения Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, то в пользу истца говорят постановления Арбитражного суда Уральского округа по нескольким делам. Учитывая, что суд Уральского округа является кассационной инстанцией для Челябинской области, то можно предположить, что его позиция по подобным спорам будет иметь большее значение, нежели практика других регионов. Следовательно, хотя у ответчика и есть шанс на отказ в удовлетворении к нему иска, этот шанс невысок»,— считает юрист.

Юлия Гарипова