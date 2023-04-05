В Ростовском облсуде не располагают информацией о задержании председателя суда

«Ростовский областной суд не располагает сведениями об избрании какой-либо меры пресечения в отношении председателя суда и заместителя председателя суда. Так же, как и не располагает сведениями о возбуждении уголовных дел»,— заявили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Ранее в донских СМИ появилась информация об обысках, прошедших в доме председателя облсуда Елены Золоторевой и ее заместителя Татьяны Юровой.

По информации 161.RU, сейчас представители правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия в отношении и других представителей судебной системы Ростовской области. Якобы под подозрением ФСБ находится 32 судьи из Ростовской области.

«Обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова. Провели обыски в судах области. Под прицелом — Волгодонский район, Шахты, Каменск-Шахтинский горсуд», — цитирует 161.RU свой источник.

Анастасия Назарова