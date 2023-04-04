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В Ростове прошли обыски у председателя областного суда

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ 3 апреля провели обыски у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой, сообщает 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

По данным новостного портала, оперативники расследуют дело о коррупции. Следственные мероприятия ведутся в отношении семи человек. Уголовное дело уже якобы возбуждено против Татьяны Юровой, за которой следили на протяжении полугода.

«Информацию о проведении обысков у судей подтвердил источник 161.RU в органах власти Ростова. По его словам, речь как минимум о десятках миллионов рублей»,— пишет 161.RU.

Источники «Ъ-Юг» информацию об обысках пока не подтвердили.

Анастасия Назарова

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