В Испании задержан россиянин по подозрению в контрабанде стекол для военных самолетов в РФ

Полиция Испании задержала гражданина России и гражданина Украины по подозрению в вывозе в РФ санкционных товаров. Дело было открыто в 2021 году, когда полиция узнала о семейной паре украинцев, которые поставляли авиационное оборудование в обход экспортного контроля.

Как сообщает пресс-служба МВД Испании, подозреваемых задержали в городах Ирун и Фуэнтеррабия в провинции Гипускоа на севере страны. Согласно сообщению, один из задержанных — глава международной бизнес-сети, которая незаконно торгует оборонными материалами.

По версии следствия, задержанные создали схему по вывозу подсанкционных товаров в Россию через третьи страны. В ходе расследования также прошла операция по срыву поставки авиационного стекла для кабин военных самолетов в Россию. Имена задержанных не раскрываются.

Олеся Павленко