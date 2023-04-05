В СВО погиб майор Сергей Осеннев из Ярославской области

В ходе специальной военной операции погиб мобилизованный из Ярославской области Сергей Осеннев. У 54-летнего мужчины остались супруга и дети. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Сергей Осеннев был заместителем командира батальона по вооружению. Он представлен к награждению орденом Мужества. Прощание с погибшим состоится 6 апреля в Тутаеве.

«Начало отпевания в Воскресенском соборе – в 10.30, гражданской панихиды в районном Дворце культуры имени А.Г. Малова – в 11.30. Похоронят военнослужащего на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле»,— сообщили в правительстве.

Семья военнослужащего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона.

Алла Чижова