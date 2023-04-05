Польша добивается от НАТО дополнительных гарантий безопасности для Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сейчас Польша добивается от НАТО предоставления Украине гарантий безопасности. По его словам, он надеется, что это получится сделать к саммиту НАТО в Вильнюсе летом этого года.

«Мы сегодня пытаемся получить для Украины на будущем саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года дополнительные гарантии безопасности, которые будут укреплять военный потенциал Украины, ощущение безопасности украинского общества»,— сказал Анджей Дуда после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «такие гарантии для Украины удастся получить в качестве вступления к полному будущему членству Украины в НАТО».

Визит Владимира Зеленского в Польшу — его первая заранее анонсированная поездка за границу с момента ввода российских войск на Украину. Во время визита господину Зеленскому вручили орден «Белого орла» — высшую награду Польши.

Что происходит на 406-й день после ввода России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко