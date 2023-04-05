Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к Google, RTVI и Полонскому

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края иск о защите деловой репутации. Ответчики по делу — компания Google, телеканал RTVI и бизнесмен Сергей Полонский. Собеседование в рамках подготовки дела состоится 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Олег Дерипаска подал иск о защите неимущественных благ: о защите чести, достоинства, деловой репутации. «Подготовка дела (собеседование) 10.04.2023»,— говорится в карточке суда. Дело поступило в суд 13 марта. Другие подробности неизвестны.

20 марта Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к соратнице Алексея Навального Марии Певчих. По словам представителя бизнесмена Алексея Мельникова, иск связан с информацией об участии Олега Дерипаски в залоговых аукционах.

Анастасия Ларина