Плохое отношение к лошадям

Тренд на отмену изоляции отечественных спортсменов, казалось сформировавшийся после принятых на прошлой неделе Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендаций об их возвращении в топовые соревнования, нарушила Международная федерация конного спорта (FEI). Проигнорировав позицию МОК, она оставила в силе отстранение россиян и белорусов, сославшись на невозможность определить «нейтральность» атлетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Международная федерация конного спорта провела в режиме телеконференции экстренное заседание совета FEI, своего ключевого органа. Оно было посвящено обнародованным на прошлой неделе новым рекомендациям Международного олимпийского комитета в отношении России и Белоруссии. Они сводились к целесообразности отмены режима полной изоляции для их представителей, введенного по инициативе МОК в прошлом году после начала военной спецоперации на Украине. Головная спортивная структура призвала входящие в ее состав федерации обеспечить возвращение россиян и белорусов на международные соревнования при соблюдении ряда условий, ключевое из которых — отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий властей России, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности».

Итог дискуссии на совете FEI можно назвать заметным событием, поскольку он выглядит своего рода прецедентом, нарушающим уже, казалось, сформировавшийся тренд. Еще до публикации рекомендаций МОК от «изоляционной» политики отказались Международная боксерская ассоциация (IBA) и Международная федерация фехтования (FIE). В конце прошлой недели, следуя скорректированному вектору, о готовности в мае вернуть россиян и белорусов проинформировала Международная федерация настольного тенниса (ITTF). А уже на текущей неделе их возвращение санкционировали Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Объединенный мир борьбы (UWW).

Между тем совет FEI, проигнорировав позицию МОК, утвердил сохранение санкций для России и Белоруссии. Их «атлетам, лошадям и официальным лицам» по-прежнему запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой федерации, а все проекты, связанные с двумя странами, «заморожены». Объясняя ее решение, президент FEI Ингмар Де Вос, являющийся также членом МОК, сказал, что оно основано на невозможности «на данном этапе определить нейтральность спортсменов» «удовлетворительным способом», поскольку организация не обладает «соответствующими инструментами» для оценки уровня «нейтральности».

Таким образом, российские конники уже наверняка не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году, даже если Россия будет на нее допущена: вопрос относительно ее присутствия на Олимпийских играх МОК будет обсуждаться позже. Правда, речь идет о не слишком заметной потере с точки зрения потенциального вклада в медальный зачет. В мировой иерархии конного спорта Россия, в отличие от той же борьбы или тхэквондо, находится далеко от элитной ниши и давным-давно не претендовала на награды топовых состязаний.

Алексей Доспехов