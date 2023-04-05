В Госдуму внесен законопроект об увеличении вычетов по НДФЛ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов (по НДФЛ) на образование, лечение, покупку лекарств и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования. В частности, будет увеличен максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка,— с 50 тыс. до 110 тыс. руб.

Размер расходов на обучение, лечение, в том числе и членов семьи, а также на покупку лекарств поднимут с 120 тыс. до 150 тыс. руб. Кроме того, предлагается к расходам на покупку высокотехнологичного оборудования применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.

В пояснительной записке (.pdf) говорится, что принятие закона не потребует расходов из бюджета. «Реализация его положений в части увеличения размера социальных налоговых вычетов приведет к росту недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц в размере порядка 7–8 млрд руб. в год»,— утверждают авторы инициативы.

В июне 2022 года депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили предоставить самозанятым имущественный налоговый вычет. Они разработали соответствующий законопроект и внесли его в Госдуму, но в итоге он не был принят. На этой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что налоговые вычеты для самозанятых не предусмотрены.