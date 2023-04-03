Силуанов: самозанятые не получат право на имущественные и социальные налоговые вычеты

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что планов распространять право на налоговый вычет на самозанятых у правительства пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кто платит НДФЛ, тем доступны налоговые вычеты. А кто не платит НДФЛ? Это самозанятые и работающие по упрощенной системе налогообложения. Но там ставки-то какие? Учитывая то, что там совершенно минимальные ставки налога, пока распространять налоговые вычеты, которые у нас есть для НДФЛ, на эти спецрежимы мы не предполагаем»,— рассказал господин Силуанов в интервью блогеру Ксении Падериной (трансляция велась в официальной группе Минфина во «ВКонтакте»).

Также министр финансов рассказал, что россияне, инвестирующие больше 400 тыс. руб. по программе долгосрочных сбережений, право на налоговый вычет получат. По его словам, софинансирование долгосрочных сбережений государством до 36 тыс. руб. в год заработает уже в ближайшие месяцы.

Ранее с предложением предоставить самозанятым имущественный налоговый вычет выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. По словам авторов документа, причиной разработки законопроекта стали обращения от самозанятых. Проект закона вносился в ГД, однако в итоге так и не был принят.

Александр Кислов