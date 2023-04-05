Юрий Константинов занял пост нового генерального директора «Главстрой Санкт-Петербург»

Новым генеральным директором компании «Главстрой Санкт-Петербург» стал Юрий Константинов. До этого он занимал руководящие посты в «Группе ЛСР», сообщили «Ъ-СПб» 5 апреля в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пост генерального директора компании «Главстрой Санкт-Петербург» назначен Юрий Константинов

Фото: пресс-служба «Главстроя Санкт-Петербург», пресс-службой «Главстроя Санкт-Петербург» На пост генерального директора компании «Главстрой Санкт-Петербург» назначен Юрий Константинов

Фото: пресс-служба «Главстроя Санкт-Петербург», пресс-службой «Главстроя Санкт-Петербург»

Новый топ-менеджер имеет 20-летний стаж работы в строительной отрасли. Его главными задачами на посту станут повышение эффективности бизнес-процессов внутри группы «Главстрой Санкт-Петербург», руководство дочерней компанией «ГК Алькор», запуск нового флагманского проекта в Кронштадте, а также стратегическое развитие проектов «Северная долина» и «Юнтолово».

Напомним, что компания «Главстрой Санкт-Петербург» один из крупнейших российских девелоперов, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и входит в ТОП-5 застройщиков региона по объемам текущего строительства и ввода объектов в эксплуатацию. За годы работы СК ввело в эксплуатацию более 3,2 млн кв. м. недвижимости, построено свыше 120 жилых домов и 14 социальных объектов.

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