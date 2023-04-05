Главными темами форума KazanForum будут исламские финансы и индустрия халяль

Основными темами международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в этом году будут исламские финансы и индустрия халяль. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Всего в рамках форума запланировано свыше 140 различных сессий. Деловую программу форума организуют по трекам, которые содержат от трех до десяти сессий. Помимо основных тем мероприятия также будет сделан акцент на технологиях, инновациях, промышленности, инвестициях, женском взгляде, логистике, устойчивом развитии.

Также в рамках форума пройдут конференции «Россия – Турция», «Россия – Индонезия», «Россия – Египет», «Россия – Азербайджан», «Россия – Узбекистан», «Россия – Малайзия» и «Россия – Иран».

Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 18 по 20 мая этого года. Главной площадкой мероприятия будет центр «Казань Экспо».

"Ъ-Казань"