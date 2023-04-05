В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся автобус с 32 пассажирами

В Чертковском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сегодня, 5 марта, перевернулся рейсовый автобус. Из 32 пассажиров транспортного средства двое госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

ДТП произошло на 812-м километре ФАД М-4 в 09:40, уточнили в ГУ МВД по Ростовской области. Автобус двигался по маршруту Москва—Ставрополь. По предварительной версии, 52-летний водитель не справился с управлением и съехал на обочину, из-за чего транспортное средство перевернулось.

В работах по ликвидации последствий были задействованы восемь спасателей МЧС РФ и три единицы техники. В 12:22 автобус удалось поднять на колеса, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону