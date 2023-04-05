Возвращение утерянного

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как властям Турции Метрополитен-музеем были переданы две археологические находки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manhattan District Attorney Фото: Manhattan District Attorney

В последние годы движение по реституции музейных ценностей в мире продолжается, ширится и даже усиливается. И, пожалуй, вот этот процесс пересмотра сложившихся общественных ценностей стоит однозначно признать справедливым. Крупные музеи мира широким потоком возвращают незаконно вывезенные и украденные культурные ценности властям тех государств, на нынешней территории которых эти ценности изначально находились.

Очередные известия по теме пришли из США, из Метрополитен-музея. Римская бронзовая статуя, которая последние десять лет располагалась в греческо-римских галереях нью-йоркского музея, была конфискована властями после того, как определили, что она была украдена в процессе археологических раскопок на территории Турции в 1960-х годах. Скульптура оценивается в $25 млн.

Статуя, по словам искусствоведов, представляет собой изображение римского императора Септимия Севера, из так называемых «солдатских императоров». Кстати, любопытно, что отливка представляет собой обнаженную фигуру без головы; как уж американские исследователи определили, что это именно Север, не уточняется. Фигура стала одним из 20 предметов древности, которые окружная прокуратура Манхэттена за последние три месяца определила как украденные.

Вместе с туловищем «отца» в Турцию отправляется и голова «сына» — бронзовая голова гораздо более, чем Септимий, известного императора Каракаллы. Было определено, что обе бронзы в середине прошлого столетия украдены из Бубона, места археологических раскопок на юго-востоке страны, где, как пишут специалисты, «поклонялись членам императорской семьи в период, когда Рим правил этим регионом».

По уверению американских следователей, статуи часто выкапывались местными фермерами в 1960-х годах и продавались «черным» дилерам, а не передавались турецкому правительству.

«В то время мародерство осуществлялось как обычная коммерческая деятельность для жителей деревни»,— рассказывает Мэттью Богданос, начальник отдела по торговле древностями манхэттенской прокуратуры.

На прошлой неделе турецким властям вернули 12 предметов общей стоимостью $33 млн.