Погибшие в ДТП томские медики посмертно награждены медалями Луки Крымского

Президент РФ посмертно наградил медалями Луки Крымского томских медиков, погибших в декабре 2022 года в ДТП, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Врачи направлялись на вызов к пациенту. На трассе Томск – Мариинск автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком, который не уступил дорогу. Водитель и находившиеся в салоне медики погибли на месте.

Среди жертв ДТП была врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача областного перинатального центра Алла Карманова. Она отдала медицине более 25 лет. Также в аварии погиб врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением взрослой реанимации, Юрий Бочков, проработавший в здравоохранении 34 года. В ДТП погибла медицинская сестра-анестезист Наталья Иванова, проработавшая 25 лет, а также Михаил Криницын, работавший водителем выездной бригады скорой с 2020 года.

В марте 2023 года прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о ДТП. Водителя грузовика, допустившего столкновение со скорой обвиняют в том, что он без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения угнал самосвал и устроил аварию. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Медаль Луки Крымского вручается за заслуги в здравоохранении с июня 2020 года. В том числе она вручается за вклад в организацию медицинской помощи, разработку инновационных лекарств, подготовку кадров, а также самоотверженность при лечении пациентов в сложных условиях.

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Сергей Балин