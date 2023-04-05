В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы машина провалилась под асфальт

Машина с людьми ушла в дыру в асфальте на месте прорыва трубы с горячей водой на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге. Пассажиры и спасатели получили ожоги. Двоих пострадавших госпитализировали, пишет «Фонтанка» со ссылкой на городское ГУ МЧС.

По данным издания, автомобиль ушел в промоину почти полностью. В нем находились пожилой мужчина и два его внука. Их вытащили из салона. Мужчина и один из детей получили ожоги, было принято решение об их госпитализации. Кроме того, двое сотрудников МЧС пострадали, когда помогали пассажирам вылезти из автомобиля.

Прорыв произошел утром сегодня, 5 апреля, в 8:10 у дома на улице Дровяной рядом с Рижским проспектом. Сотрудники «Теплосети Санкт-Петербурга» прибыли на место дефекта после поступившего сообщения от очевидцев. «Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене поврежденного участка сетей. В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен»,— отметили в компании.

По данным «Яндекс Карт», движение по ряду улиц в Адмиралтейском районе частично ограничено, в частности закрыт проезд по Рижскому проспекту от Ревельского переулка до Лермонтовского проспекта. Прокуратура начала проверку по факту прорыва трубы.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург