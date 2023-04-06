Закопать и сжечь 2.0

Национальная цель по снижению полигонного захоронения в два раза к 2030 году в России достижима только на бумаге, но не на деле. Последние три года использованы не на создание технологических и организационных механизмов экономики замкнутого цикла, а на цементирование модели управления бытовыми отходами по принципу «закопать и сжечь».

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Схема убытков будущих поколений

Действующая федеральная схема управления отходами призвана описать систему организации и осуществления деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории страны до 2030 года. Разработчик документа — ППК РЭО. Утверждает его, за исключением нескольких пунктов, Минприроды. В случае разногласий между ППК РЭО и Минприроды арбитром выступает профильный вице-премьер.

Из федеральной схемы следует, что до 2030 года в стране с привлечением средств федерального бюджета и (или) РЭО должны быть введены в эксплуатацию 1240 объектов инфраструктуры по обращению с ТКО, включая 419 новых сортировок, 243 объекта компостирования, 110 объектов производства альтернативного топлива, 7 объектов энергетической утилизации, 152 объекта обезвреживания и 305 современных объектов размещения. Общая проектная мощность объектов — 95,3 млн тонн, из которых мощность объектов захоронения составляет 28,3 млн тонн. Инвестиции в эти проекты оцениваются не менее чем в 500 млрд руб.

Основные технологические решения, с помощью которых предполагается достичь национальной цели по снижению полигонного захоронения вдвое,— мощности по производству компоста (грунта), RDF-топлива для цементных заводов и мусоросжигание. Объекты обработки (мусоросортировочные комплексы) выступают в качестве промежуточного звена, призванного подготовить мусор, который привозят региональные операторы от населения, к сжиганию или закапыванию.

Технологии производства из ТКО топлива RDF в отраслевом информационно-техническом справочнике (ИТС) по наилучшим доступным технологиям (НДТ) ИТС 1515–2021 не обнаруживается. В нем есть лишь упоминание, что «твердое топливо из ТКО получают путем измельчения, сепарации и обезвоживания предварительно отсортированных отходов. Твердое топливо из ТКО может использоваться в измельченном состоянии или в виде спрессованных брикетов». Это упоминание носит информационный характер и не относит способ к НДТ. Нет этой технологии и в другом ИТС 9–2020 — «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами».

Топливо RDF, произведенное из ТКО, содержит разнородные компоненты, не гарантирующие стабильной калорийности. При горении RDF в атмосферу выделяются те же самые загрязняющие вещества, что и при пожарах на полигонах (диоксины, фураны, хлорорганические соединения и т. д.). Чтобы отравляющие вещества не попали в атмосферу, должны использоваться современные системы очистки отходящих газов, требующие больших капитальных затрат.

История с мусоросжиганием подверглась санкционным ограничениям и потеряла темп развития, а вот цементные заводы, по сведениям ППК РЭО, готовы к использованию RDF — правда, после соответствующей модернизации. Не упоминается, за чей счет и в каком объеме будет произведена эта модернизация, на каких коммерческих условиях цементные заводы готовы использовать RDF. Не видно и расчетов по гигантским затратам и строительству заводов с технологиями, необходимыми для предварительной подготовки RDF-топлива. За рубежом RDF, как альтернативное топливо, используется из-за дороговизны газа, угля и экономически обоснованно, а не из-за желания снизить полигонное захоронение.

Производственный опыт показывает, что нарушение температурного режима при выпуске цемента является одним из основных факторов снижения качества готовой продукции. Использование RDF с высокой долей вероятности приведет к такому нарушению. Сейчас цементные заводы в России работают на газе, и переход или включение твердого топлива в качестве дополнительного источника энергии приведет к усложнению и удорожанию технологического процесса.

Компост, получаемый из отсева мусоросортировочного комплекса, содержит в себе посторонние механические включения в виде осколков стекла, обрывков пленки и отломков пластика, кроме того, он загрязнен бытовой химией, тяжелыми металлами и т. д. Такой компост допустимо использовать лишь в качестве технического грунта для рекультивации полигонов и свалок, и то не всегда. При нарушении технологии высока вероятность возгорания. «Полигонный» компост дачники и сельхозпредприятия покупать не будут.

В итоге решение проблемы обращения ТКО в стране предлагается осуществить технологиями, которые не являются наилучшими из доступных и буквально сжигают экономику замкнутого цикла или на бумаге фиксируют утилизацию, которая по факту является захоронением (грунт для полигонов).

В федеральной схеме доля реальной утилизации в виде производства товарной продукции из вторичных ресурсов с высокой добавленной стоимостью составляет 0,32%, или четыре объекта общей мощностью 328,2 тыс. тонн. Эта цифра доказывает, что экономика замкнутого цикла в сфере обращения с ТКО представлена на бумаге, а не на деле.

Финансовая модель схемы «закопать и сжечь» убыточна для государства. Помимо 500 млрд руб. из средств федерального бюджета эта схема предполагает нагрузку на население в виде платы за вывоз ТКО (не менее 170 млрд руб.), что уже привело к росту социального напряжения и продолжит быть постоянным источником общественного раздражения.

Помимо прочего государство, вкладываясь в модель «закопать и сжечь», создает убытки для будущих поколений. По данным Генпрокуратуры, в стране не менее 4 млн га свалок и полигонов. Стоимость рекультивации (ликвидации) 1 га — около 25 млн руб. (данные Минприроды), а по данным госзакупок — не менее 70 млн руб. за 1 га. Общая стоимость рекультивации обойдется бюджету в 100–300 трлн руб. Такой объем накопленного вреда, если следовать полигонному захоронению, будет появляться в стране каждые 20–30 лет. Аналогичные убытки создают мусоросжигательные заводы — капзатраты в четыре раза выше показателя АЭС, электроэнергия в 4-5 раз дороже, токсичные зольные остатки потребуют новых полигонов.

У государства выбор невелик

По данным федеральной схемы, ежегодно в России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов, из них: пищевых — 20 млн тонн, бумаги, картона — 21,8 млн тонн, дерева — 0,9 млн тонн, черного металла — 1,8 млн тонн, цветного металла — 0,9 млн тонн, текстиля — 2,7 млн тонн, костей — 0,9 млн тонн, стекла — 1,6 млн тонн, кожи, резины — 0,5 млн тонн, камней — 0,5 млн тонн, пластмасс — 3,3 млн тонн, прочего — 0,9 млн тонн, отсева (менее 15 мм) — 3,6 млн тонн.

Государство может рассматривать эту массу ТКО как мусор или как вторичный ресурс. Если рассматривать как мусор, то управление сводится к решению «закопать и сжечь», так как доля извлеченных полезных фракций из смешанных отходов ничтожна. Эксперименты рециклинговых заводов «с полигонкой» показали: она сильно загрязнена, и издержки на мойку, досортировку и заботу о размещении «хвостов» превышают нормы рентабельности.

Если эту же массу отходов рассматривать как вторичные ресурсы, то не менее 90% фракций можно вовлечь в повторный хозяйственный оборот. Для этого необходимо госуправление, отличное от управления смешанными отходами. Основное отличие — вовлечение населения в раздельный сбор с передачей чистых, тщательно отсортированных вторичных ресурсов специализированным сборщикам (см. "Ъ-Регенерацию" от 25 мая 2021 года), воссоздание и поддержка заготовительной инфраструктуры (см. "Ъ-Регенерацию" от 9 декабря 2021 года), дешевые кредиты под 1–3% и иные стимулы для заготовителей и переработчиков вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Анализ федеральной схемы показал, что ППК РЭО, Минприроды и государство в целом рассматривают отходы, образуемые населением, как мусор. Целью текущей реформы обращения с ТКО является не минимизация полигонного захоронения и защита здоровья нации, а извлечение прибыли частными лицами. Иначе невозможно объяснить, почему в большинстве территориальных схем обращения с отходами субъектов РФ заложен рост объемов образования ТКО и рост тарифа для населения. Они созданы как бизнес-планы региональных операторов (см. "Ъ-Регенерацию" от 10 августа 2021 года). Федеральная схема не только не исправляет территориальные схемы, а «цементирует» неэффективное и крайне затратное управление отходами.

При управлении ТКО в интересах общества должно быть все наоборот. Главная цель управления смешанными бытовыми отходами — санитарная очистка территории, где действуют жесткие СанПины, санитарные зоны и прочее. При этом управление ТКО является дополнением к управлению ВМР. Управление ВМР подразумевает вовлечение не менее 100 млн человек в раздельный сбор и превращение их в основного выгодоприобретателя от передачи вторичных ресурсов заготовителям и утилизаторам. Только мотивированное население будет разделять и тщательно сортировать отходы. Остатки или, как говорят, «хвосты», которых будет не так много, вывозятся регоператорами как мусор. Такое комплексное управление отходами населения позволит снизить их вывоз на полигоны до 10% и извлекать до 90% полезных фракций, то есть сократить полигонное захоронение к 2030 году не в два, а в три раза.

Основные препятствия для внедрения комплексного управления отходами (ТКО и ВМР) — линейное мышление управленцев и желание бенефициаров извлечь прибыль не из переработки вторичных ресурсов, а из тарифа, взимаемого за вывоз ТКО. Управление ТКО не может быть нацелено на извлечение прибыли, поскольку это влечет за собой рост тарифа для населения, рост объемов образования отходов, рост полигонов и свалок, рост социального напряжения и снижение доверия к власти. Твердые коммунальные отходы являются результатом жизнедеятельности населения, его собственностью, им образуются и им же могут быть минимизированы. Не случайно, например, в Турции население не платит за вывоз ТКО. Предполагается, что санитарная очистка территории является обязанностью турецкого правительства, за которое население уже заплатило налогами. В России такая мысль может показаться невероятной, поэтому мы предлагаем реализацию принципа «Больше разделяешь — меньше платишь. Сдал ВМР — заработал». В конечном счете, расчеты доказывают что внедрение механизмов экономики замкнутого цикла в федеральную схему и региональные документы позволит сделать вывоз мусора бесплатным, что благотворно скажется на благосостоянии и социальном самочувствии граждан.

Содном Будатаров, ИГСУ РАНХиГС и Wasteconsulting; Сергей Завьялов